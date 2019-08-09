حاكمة هوج كونج: قطاع الأعمال يتعرض لـ"تسونامى" جراء الاحتجاجات

قالت زعيمة هونج كونج كاري لام، اليوم الجمعة، إن أصحاب الأعمال قلقون للغاية بشأن العواقب طويلة الأجل للاحتجاجات في المركز المالي الآسيوي.





ووصفت، لام، خلال لقائها بقادة الأعمال، الضغوط الاقتصادية جراء الاحتجاجات، كما لو كانت تعرضت "تسونامي".





وتتعرض المدينة ذات الحكم الذاتى لأسوأ أزمة سياسية طوال الصيف، مع تحول الاحتجاجات المناهضة للحكومة في الشوارع إلى عنف متزايد.





وتراجعت مبيعات التجزئة وأرقام السياحة في يونيو، وفقاً لوكالة رويترز.



