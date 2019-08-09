ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

حاكمة هوج كونج: قطاع الأعمال يتعرض لـ"تسونامى" جراء الاحتجاجات

الجمعة 09/أغسطس/2019 - 01:26 م
حاكمة هوج كونج: قطاع الأعمال يتعرض لـتسونامى جراء الاحتجاجات
Advertisements
طباعة
خاطر عبادة
 
Advertisements
قالت زعيمة هونج كونج كاري لام، اليوم الجمعة، إن أصحاب الأعمال قلقون للغاية بشأن العواقب طويلة الأجل للاحتجاجات في المركز المالي الآسيوي.

ووصفت، لام،  خلال لقائها بقادة الأعمال، الضغوط الاقتصادية جراء الاحتجاجات، كما لو كانت تعرضت "تسونامي".

وتتعرض المدينة ذات الحكم الذاتى لأسوأ أزمة سياسية طوال الصيف، مع تحول الاحتجاجات المناهضة للحكومة في الشوارع إلى عنف متزايد.

وتراجعت مبيعات التجزئة وأرقام السياحة في يونيو، وفقاً لوكالة رويترز.

Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي الممتاز
ليفربول
-
x
21:00
-
نوريتش سيتي