توصيل خدمة الغاز الطبيعي لـ8800 أسرة جديدة ببني سويف

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صرح المستشار هاني عبد الجابر، محافظ بني سويف، اليوم الجمعة، بأنه تم توصيل خدمة الغاز الطبيعي لـ8805 عميلًا، منذ بداية 2019 وحتى شهر يونيو الماضي، ليصبح إجمالى عدد العملاء المنزليين الذين يعملون بالغاز الطبيعى على مستوى مراكز ومدن المحافظة إلى 157 ألفا و788 عميلًا.



وأشار المحافظ، في بيان له، إلى متابعته لملف توصيل الغاز بشكل دائم والذي يأتي ضمن المشروعات المتكاملة والخطوات العملية لتفعيل مبادرة "حياة كريمة"، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تهدف إلى توفير حياة كريمة للمواطن المصري البسيط، ورفع مستوى معيشة الفئة المحدودة الدخل، وتوفير المزيد من الرعاية والاهتمام للفئات الأكثر احتياجا بالمجتمع، لاسيما وأن مشروعات توصيل خدمة الغاز الطبيعي بالقرى تسير بخطى جيدة.



جاء ذلك خلال استعراضه لتقرير شركة وادي النيل للغاز حول موقف توصيل خدمة الغاز الطبيعى خلال شهر يوليو الماضي، والذي تضمن الإشارة إلى إستمرار الزيادة فى توصيل خدمة الغاز الطبيعى للعديد من المنشآت والمصانع والوحدات السكنية والمخابز والمنشآت التجارية والصناعية بدائرة المحافظة.



كما تبين من التقرير أنه يتم حاليا تنفيذ مشروع توصيل الغاز إلى منطقة بياض العرب وقرية الشيخ علي شرق النيل، بالإضافة إلى تنفيذ مشروع توصيل الخدمة لبعض العملاء الجدد بمنطقة الأحياء الجديدة بمدينة بني سويف الجديدة شرق النيل، وأيضًا مشاريع توصيل الغاز بمركزي: "الواسطى، الفشن" بجانب قريتي "الشناوية" بناصر و"الفنت" بالفشن.

