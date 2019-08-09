حررت 21 محضرًا.. الحماية المدنية تداهم أسواق ومحلات بني سويف

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أعلنت محافظة بني سويف، اليوم الجمعة، مجهودات لجنة حماية المستهلك، خلال حملتها التموينية بمدينة بني سويف، التى أسفرت عن تحرير 21 محضرًا متنوعًا، شملت:7 مخالفات لعدم وجود شهادة صحية، و9مخالفات لعدم الإعلان عن الأسعار، و5 مخالفات خاصة بذبح لحوم خارج المجزر الحكومي.



وأكدت المحافظة، في بيان لها، أن المحافظ المستشار هاني عبد الجابر، أستعرض تقرير لجنة حماية المستهلك، والتي تختص بتحقيق الانضباط في السوق ومنع التلاعب والغش التجاري، وضبط السلع المخالفة أومنتهية الصلاحية والحيلولة دون إحتكار السلع التموينية والأساسية، والعمل على توفيرها بأسعار مناسبة لجمهور المواطنين.



وأشار البيان، إلى أن المحافظ قد أصدر"في وقت سابق" قرارًا بتشكيل "لجنة حماية المستهلك" مكونة من:الرقابة التموينية، حماية المستهلك،مباحث التموين،الصحة، والطب البيطري وبإشراف وتنسيق مع إدارات التفتيش والمتابعة بديوان المحافظة،بهدف توحيد كافة الجهود الرقابية من خلال خطة موحدة وبرنامج زمني يشمل كافة الأسواق والمحال التجارية بالمدن والقرى،حيث يتم إعداد تقرير أعمال بصفة مستمرة وعرضه على المحافظ، نظرًا لما لملف التموين من أولوية في أجندة العمل التنفيذي بالمحافظة.