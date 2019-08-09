وفاة 400 هولندى بسبب موجة حر

لقى ما يقرب من 400 شخص مصرعهم فى هولندا بسبب الموجة الحارة التى سجلت رقماً قياسياً فى أوروبا مقارنة بأسبوع صيفى معتاد، وفقا لما ذكرته وكالة الإحصاء الوطنية الهولندية "سى بى اس" اليوم الجمعة.





وفي الإجمالى، توفي 2964 شخصًا في هولندا خلال الأسبوع الذي بدأ في 22 يوليو، وفقًا لما قالته شبكة سي بي إس، وهو ما يزيد بنحو 15% عن المتوسط المعتاد ​​في الصيف.





وتراجعت سجلات درجات الحرارة في جميع أنحاء أوروبا خلال موجة الحر في أواخر يوليو، وللمرة الأولى منذ أن بدأت السجلات تصل إلى 40 درجة مئوية (104 فهرنهايت) في هولندا في 25 يوليو.





وقال الباحثون، إن عدد الوفيات في هولندا خلال هذا الأسبوع كان مماثل للمعدل خلال موجتين حرتين في عام 2006، والتي كانت من بين الأطول على الإطلاق في البلاد.





وكان حوالي 300 من الوفيات الإضافية بين الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 80 سنة وما فوق.





وحدثت معظم الوفيات في شرق هولندا، حيث كانت درجات الحرارة أعلى، واستمرت الموجة الحارة لفترة أطول مما هي عليه في أجزاء أخرى من البلاد.





ويبلغ عدد سكان هولندا حوالي 17 مليون نسمة.