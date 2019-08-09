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عراقيل الدوحة أخرت وصول الحجاج القطريين للسعودية

الجمعة 09/أغسطس/2019 - 01:18 م
عراقيل الدوحة أخرت وصول الحجاج القطريين للسعودية
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المزيد عن: وصول الحجاج القطريين قطر عراقيل الدوحة السعودية
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