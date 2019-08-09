تونس.. يوسف الشاهد يقدم أوراق ترشحه لانتخابات الرئاسة

قدم رئيس الوزراء التونسي وزعيم حزب تحيا تونس الليبرالي يوسف الشاهد، الجمعة، أوراق ترشحه لانتخابات الرئاسة التي ستجري الشهر المقبل، ليكون واحدا من أبرز المنافسين على المنصب في سباق يتوقع أن يشهد تنافسا قويا.

وكان حزب "تحيا تونس" قد أعلن يوم الخميس ترشيح الشاهد لخوض الانتخابات الرئاسية.

وكان وزير الدفاع التونسي، عبد الكريم الزبيدي، قد قدم الأربعاء، أوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية المقررة في 15 سبتمبر المقبل، ليكون بذلك أحد أبرز المنافسين على المنصب.

وذكرت مصادر إخبارية في وقت سابق أن حمة الهمامي، مرشح الجبهة الشعبية، تقدم بأوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية، وكذلك حال رئيس الحكومة التونسية الأسبق حمادي الجبالي، فيما دفعت حركة النهضة الإخوانية بنائب رئيسها عبد الفتاح مورو.

ومن المقرر أن تشهد تونس انتخابات رئاسية مبكرة في الـ15 من سبتمبر المقبل، لاختيار رئيس خلفا للرئيس الراحل، الباجي قايد السبسي، الذي توفي أواخر يوليو الماضي.