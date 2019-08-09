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صدمة قوية في النصر قبل بداية الدوري السعودي للمحترفين

الجمعة 09/أغسطس/2019 - 01:09 م
صدمة قوية في النصر قبل بداية الدوري السعودي للمحترفين
النصر السعودي
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أميرة فطيم
 
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تحدثت تقارير صحفية، اليوم الجمعة، عن الحالة الصحية لمهاجم النصر عبد الفتاح آدم، بعد تعرضه للإصابة في تدريبات منتخب السعودية، المشارك في بطولة غرب آسيا، الجارية حاليًا في العراق.


وتأكد غياب عبدالفتاح آدم، مهاجم النصر، عن الملاعب، لمدة 15 يومًا؛ بعدما أثبتت الفحوصات الطبية إصابته بشد في العضلة الخلفية.


ولن يشارك آدم، في مواجهة النصر أمام ضمك، يوم 22 أغسطس الجاري، في افتتاح منافسات الدوري السعودي للمحترفين.


والجدير بالذكر أن النصر، افتتح مبارياته في الموسم الرياضي الجديد، بالتعادل (1-1) مع الوحدة الإماراتي، ضمن منافسات ذهاب دور الـ16 ببطولة دوري أبطال آسيا.

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