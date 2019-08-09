ماذا قالت نسرين أمين عن فيلم "ولاد رزق 2" بعد مشاركتها فيه؟

قالت الفنانة نسرين أمين، إنها تعتبر فيلم "ولاد رزق 2 - عودة أسود الأرض" الذى تشارك فى بطولته، من أفضل الأفلام التى شاهدتها فى السنوات الأخيرة، مشيدة بالقائمين على الفيلم من أبطال ومخرج ومنتجين وكل من وراء الكاميرا لمساهمتهم فى ظهور الفيلم بهذه الصورة المبهرة والتى لاقت إعجاب الجمهور.









وأوضحت نسرين أن إشادتها بالفيلم ليس لأنها من أبطاله وإنما كمشاهدة، حيث استمتعت بالفيلم عند مشاهدته فى العرض الخاص سواء من ناحية الصورة والأكشن والتمثيل موضحة أنها تعتبر "ولاد رزق" أيضاً من أفضل الأفلام التى عملت فيها خلال مشوارها الفنى وأنها استمتعت بالتجربة.





يذكر أن "ولاد رزق 2 – عودة أسود الأرض" من بطولة أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوى وأحمد داوود وكريم قاسم وخالد الصاوى ونسرين أمين، وعدد كبير من النجوم كضيوف شرف على رأسهم غادة عادل وخالد الصاوى وإياد نصار وباسم سمرة ومن تأليف صلاح الجهينى، وإخراج طارق العريان وإنتاج سينرجى فيلمز وطارق العريان وشركة الطاهر ميديا برودكشن.