نشرة أخبار الظهيرة.. الحكومة تنفي ١١ شائعة في ٩ أيّام

توالت الأخبار على صعيد مصر والعالم، خلال الفترة المسائية، لذا يقدم "الفجر"، لقرائه خدمة التعرف على أبرز الأحداث، في شتى المجالات، من بينها، القوات المسلحة تهنئ الرئيس السيسي بمناسبة عيد الأضحى المبارك، والحكومة تنفي ١١ شائعة في ٩ أيّام



بعث الفريق أول محمد زكي القائـد العـام للقـوات المسلحـة وزيـر الدفـاع والإنتـاج الحربـي ببرقيـة تهنئـة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبة عيد الأضحى المبارك 1440 هـ.





أصدر المركز الاعلامي لمجلس الوزراء بيانا وفيديو لتوضيح عدد من الموضوعات المثيرة للجدل التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي والإخبارية خلال الأيام الماضية.

وذلك بناءً على تكليف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، واستمراراً لجهود المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في متابعة ورصد الموضوعات المثيرة للجدل على شبكات التواصل الاجتماعي وعلى المواقع الإخبارية المختلفة ومتابعة ردود الفعل وتحليلها بهدف توضيح الحقائق حول تلك الموضوعات، حيث تم رصد عدد من الشائعات والموضوعات خلال الفترة (من 2 حتى 9 أغسطس 2019 ‏):





وصلت دفعة جديدة من حجاج قطر أمس الخميس إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، لأداء مناسك الحج، وذلك رغم حجب الدوحة لروابط خصصتها السعودية للحجاج القطريين لتسهيل وصولهم إلى المملكة لأداء فريضتي الحج والعمرة.

وكشف وزير الحج والعمرة السعودي محمد بنتن، لصحيفة "الشرق الأوسط"، وصول حجاج من دولة قطر إلى الأراضي السعودية، مؤكداً أن توجيهات قادة بلاده أمرت بتسهيل كل أمور الحجاج القطريين الراغبين في أداء المناسك، مبيناً أنه في استطاعة حجاج قطر القدوم من مطاري الملك عبد العزيز في جدة والأمير محمد بن عبد العزيز في المدينة المنورة، كما يستطيعون حجز الخدمات كافة التي يرغبونها تقنياً.

