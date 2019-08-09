طبيب الأهلي: رمضان صبحي جاهز لمواجهة إطلع بره

تأكد جاهزية رمضان صبحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، للمشاركة في التدريب المسائي استعدادا لمواجهة إطلع بره بدوري أبطال إفريقيا.





وكان صبحي، تعرض للإصابة بأنكل القدم خلال مران الفريق مساء أمس، قبل أن يخرج برفقة الدكتور خالد محمود طبيب الفريق للإطمئنان عليه، ولم يستكمل المران.





وأكد الجهاز الطبي، أن إصابة صبحي خفيفة ولا تدعي للقلق، وسيكون جاهز للمشاركة في مران اليوم ومباراة بطل جنوب السودان، حسب اختيارات الجهاز الفني للمباراة.



