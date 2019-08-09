صحيفة إسبانية تكشف سبب اقتراب ريال مدريد من نيمار

كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن دخول نادي ريال مدريد في مفاوضات مع باريس سان جيرمان الفرنسي، من أجل الحصول على خدمات النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا.





وأكدت صحيفة "ماركا" الإسبانية، على اقتراب الريال من حسم صفقة البرازيلي نيمار، ويعود ذلك إلى رغبة نيمار في مغادرة باريس سان جيرمان، ونظرًا للراتب المادي الكبير للاعب فإنه لا يوجد سوى قطبي الكرة الإسبانية برشلونة وريال مدريد لديهم القدرة المالية لحسم الصفقة.





وأضافت الصحيفة، أنه نظرًا لسوء العلاقة بين إدارة برشلونة الإسباني، وإدارة باريس سان جيرمان برئاسة ناصر الخليفي، الأمر الذي يجعله يوافق على عرض الملكي في حالة تقديم عرض مناسب للاعب لحل الأزمة المستمرة بين النادي الفرنسي واللاعب.