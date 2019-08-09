أسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم الجمعة (فيديو)

عرض برنامج "8 الصبح"، المُذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الجمعة، تقريرًا مفصلًا بالأرقام عن أسعار العملات الأجنبية، مقابل الجنيه المصري والذهب.





وجاءت أسعار الذهب على النحو الآتي: عيار "24" 751 جنيهًا للجرام، وعيار "21" 657 جنيهًا للجرام، وعيار "18" 563 جنيهًا للجرام، والجنيه الذهب 5342 جنيهًا.



