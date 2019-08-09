"التعليم العالي": مشروع قومي لرفع اللياقة البدنية لطلاب وأساتذة الجامعات

استعرض الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي رئيس مجلس إدارة الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، تقريرًا مقدمًا من د.محمد صبحي حسانين نائب رئيس الاتحاد الرياضي المصري للجامعات حول المشروع القومي للياقة البدنية والصحة.





وذلك في ضوء خطة الدولة للنهوض بالرياضة وتنفيذًا لمبادرة رئيس الجمهورية بضرورة الاهتمام بالأنشطة الرياضية بالتعاون مع وزارة الصحة والشباب والرياضة، من أجل الارتقاء بالصحة العامة للمواطن المصري، وتوفير فرص الممارسة الرياضية.





وأشار التقرير إلى أن هذا المشروع يهدف إلى التعرف على مستوى اللياقة البدنية لدى طلاب الجامعات المصرية، وتعزيز قيم الانتماء، والمواطنة، والولاء للوطن لدى الطلاب، فضلأ عن رفع كفاءة اللياقة البدنية للطلاب؛ للوصول إلى متطلبات الصحة العامة، وكذا إتاحة الفرصة للطلاب لممارسة الرياضة وعودة الأنشطة الرياضية، وكذلك تأصيل دور الأنشطة الرياضية؛ لتفعيل الممارسات الإيجابية تجاه الوطن.





وأوضح التقرير أن الفئات المستهدفة من هذا المشروع هم طلاب وطالبات الجامعات والمعاهد المصرية، والأشخاص ذوي الأعاقة من طلاب الجامعات، وأعضاء هيئة التدريس، والعاملين بالجامعات.



