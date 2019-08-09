اليوم.. تصعيد 12 ألف من ضيوف الرحمن من حجيج الجمعيات الأهلية إلى عرفات

تبدء وزارة التضامن الإجتماعى اليوم تصعيد 12 ألف حاج من ضيوف الرحمن من حجيج الجمعيات الأهلية الى عرفات لأداء الركن الأعظم، حيث تتابع غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى باهتمام بدء عملية التفويج وآليات تصعيد الحالات المرضية والحالة الصحية للحجيج موجهة بضرورة بذل كل الجهود والإمكانيات لخدمة ضيوف الرحمن مع منح إهتمام أوسع لكبار السن والمرضى والحالات الخاصة.





ويشهد اليوم تفويج الحجيج استعدادا للوقوف بعرفات والتى سبقها استعدادات مكثفة ومراجعة لخطة التصعيد إلى عرفات والنفرة إلى المزدلفة ثم منى وإبلاغ الحجيج بموعد التحرك والاستعدادات اللأزمة.





ومن جانبه أشار أيمن عبد الموجود رئيس بعثة حج التضامن الإجتماعى، إلى أن التصعيد يتم من خلال 281 حافلة مجهزة ومكيفة منها 12 حافلة احتياطية والحافلات مزودة بحمامات وGPS وانه تم اتخاذ اللازم نحو توفير الراحة والهدوء للحجيج لاداء المناسك. مضيفا أنه قد تم الانتهاء من استلام مخيمات مشعرى عرفة ومنى مبكرا، حيث يتميز هذا الموسم بتقديم خدمات غير مسبوقة لراحة الحجيج، كما سيتم توفير الوجبات الجافة و الساخنة للحجيج بمخيمات عرفات ومنى.





وأضاف "عبد الموجود" أن الوزارة قامت بإعداد فيديو إرشادى يشرح لضيوف الرحمن المخيمات الخاصة بعرفة و يساعدهم على سهولة وصول كل حاج للمخيم الخاص به إضافة إلى أن خطة التفويج تتم على مراحل تضمن تفادى الزحام ووفق مسارات محددة.





وفيما يتعلق والحالات المرضية أشار عبد الموجود إلى أن هناك 7 حالات غسيل كلوى سيتم تصعيدها وقد تم إتخاذ اللازم نحو ضمان الالتزام بالغسيل بانتظام اما الحالات المرضية سيتم تصعيدها بسيارات الإسعاف نظرا لحالتها الصحية وانه تم اتخاذ الاجراءات اللازمة بالتنسيق مع البعثة الطبية المصرية والمستشفيات السعودية.



