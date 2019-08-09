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في أول اجتماع.. "المزين" تحث العاملين بجمصة على الرقي بالمدينة لاستقبال المواطنين

الجمعة 09/أغسطس/2019 - 11:59 ص
في أول اجتماع.. المزين تحث العاملين بجمصة على الرقي بالمدينة لاستقبال المواطنين
اللقاء
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محمد كشك
 
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اجتمعت الدكتورة رحاب المزين، رئيسة مدينة جمصة مع قيادات مجلس المدينة كأول اجتماع عقب توليها منصب رئاسك المجلس خلفا للمهندسة سحر لطفي، وذلك للوقوف على ما تم انجازه من أعمال والمستهدف في الأيام المقبلة.

وحضر الاجتماع طه السباعي نائب رئيس المدينة، عبده زكريا نائب رئيس المدينة لتقسيم 15 مايو والشيخ زايد، أحمد عبد الكريم موافي سكرتير عام المدينة، محمد صابر رضوان مدير الجهاز الإداري لتقسيم 15 مايو ومديري الادارات في أول لقاء لهم مع رئيسة المدينة الجديدة.

وخلال الاجتماع حثت "المزين" الحضور على العمل وبذل المجهود للرقي بمدينة جمصة حيث انها مصيف سياحي تستقبل عدد غفير من المصطافين خلال موسم الصيف.

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