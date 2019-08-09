لجنة متخصصة لرصد التعديات على أملاك الدولة بكفر شكر (صور)

وأكد رئيس المركز والمدينة، أنه لاتوجد لدينا واسطة أو محسوبية فى إزالة التعديات والجميع أمام القانون سواء تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة لاستغلالها فى مصالح وخدمات عامة للمواطنين.



شكل المهندس محمد حسيني عبد الرحمن، رئيس مركز ومدينة كفر شكر بمحافظة القليوبية، لجنة متخصصة من كافة الجهات المعنية لرصد كافة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بالمدينة والقرى وخصوصا الأماكن مترامية الأطراف لإزالتها في مهدها قبل تطاول المعتدى فى البنيان بالخرسانة المسلحة.وجاء ذلك خلال إجتماعه الموسع الذي عقد مع مسئولى الإدارة الهندسية والزراعة وحماية الأراضى ومديرى الجمعيات الزراعية لوضع خطة محكمة لمنع التعدى على الأراضى الزراعية ورصد كافة أشكال التعديات على أملاك الدولة والرى ونهر النيل حفاظا على أمن مصر الغذائى وفرض هيبة الدولة.