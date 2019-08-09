مدير عام المساجد بالأوقاف: إطعام الجائع أفضل من بناء الجامع

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قال الشيخ محمد عيد كيلاني، مدير عام المساجد الحكومية بالأوقاف، إن الصلاة هي أفضل عبادة عرفتها البشرية؛ لأنها صلة بين العبد وربه، وهي العبادة الوحيدة التي لم تفرض من خلال سيدنا جبريل، وهي العبادة التي استدعى إليها الله سيدنا محمد –صلى الله عليه وسلم- إلى السماء العلا واوحى إليه بفريضة الصلاة.



وأضاف "كيلاني"، خلال حواره مع مراسلة برنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد"، اليوم الجمعة، أن الصلاة هي الوسيلة السريعة التي تجعل الإنسان قريب من الله، وبيننا وبين ما فوق السماء سجدة نسجدها لله، وفي السجود يكون الانسان في أقرب لحظة من الله.



وتابع، أن الصلاة نور، وأثرها يظهر على وجه المصلي، والله يقول عن المحافظين على الصلاة والعبادة: " سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِم مِّنْ أَثَرِ السُّجُودِ ۚ".



وشدد، على أن الصدقة برهان يعني أن الصدقة دليل على قرب الإنسان من الله؛ لكونها في إحساس بالفقير والمحتاج، وكانوا الصالحون يتقربون لله بإخراج الصدقات، مشددًا على أن إطعام الجائع أفضل من بناء الجامع.

