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منتخب ناشئات الاسكواش يفوز ببطولة العالم بماليزيا

الجمعة 09/أغسطس/2019 - 11:44 ص
منتخب ناشئات الاسكواش يفوز ببطولة العالم بماليزيا
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الفجر الرياضي
 
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حصد منتخب ناشئات مصر للاسكواش لقب بطولة العالم للاسكواش في البطولة التي أقيمت بماليزيا وأسدل الستار عليها اليوم 8 أغسطس الجاري.

وتوج منتخب ناشئات مصر بعد الفوز على ماليزيا في المباراة النهائية بنتيجة 2-0 .

و استطاعت هانيا الحمامي أن تفوز على الماليزية إيفا أزمان بنتيجة 3-1 بواقع أشواط : 6-11 ،11-6 ،11-9 ،11-3 في مباراة استغرقت 40 دقيقة.

كما فازت فريدة محمد على الماليزية اينا ايمباندي بنتيجة 3-2 بواقع أشواط : 11-9 ، 8-11 ،4-11 ، 11-9 ، 11-4 ، في مباراة استغرقت 42 دقيقة.
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