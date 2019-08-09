منتخب ناشئات الاسكواش يفوز ببطولة العالم بماليزيا





وتوج منتخب ناشئات مصر بعد الفوز على ماليزيا في المباراة النهائية بنتيجة 2-0 .





و استطاعت هانيا الحمامي أن تفوز على الماليزية إيفا أزمان بنتيجة 3-1 بواقع أشواط : 6-11 ،11-6 ،11-9 ،11-3 في مباراة استغرقت 40 دقيقة.





كما فازت فريدة محمد على الماليزية اينا ايمباندي بنتيجة 3-2 بواقع أشواط : 11-9 ، 8-11 ،4-11 ، 11-9 ، 11-4 ، في مباراة استغرقت 42 دقيقة.

حصد منتخب ناشئات مصر للاسكواش لقب بطولة العالم للاسكواش في البطولة التي أقيمت بماليزيا وأسدل الستار عليها اليوم 8 أغسطس الجاري.