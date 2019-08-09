بالأسماء.. إصابة 3 في حادث تصادم دراجتين نارية ببني سويف

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أصيب ثلاث أشخاص اليوم الجمعة في حادث تصادم دراجتين نارية على الطريق الفرعي البرانقة عمار التابع لمركز ببا جنوب محافظة بني سويف.



واستقبل مستشفى بنى سويف النموذجي عبدالستار مصطفى عبد الستار 16 سنة طالب مقيم ببا مصاب اشتباه كسر بالساق اليسري ومصطفى عبد الستار محمد 55 سنة أمين شرطة مقيم ببا مصاب بجروح وكدمات متفرقة وأحمد عبد الناصر أحمد 19 سنة طالب مقيم ببا مصاب اشتباه كسر بالساق اليمني.

