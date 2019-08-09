ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

بالأسماء.. إصابة 3 في حادث تصادم دراجتين نارية ببني سويف

الجمعة 09/أغسطس/2019 - 11:45 ص
بالأسماء.. إصابة 3 في حادث تصادم دراجتين نارية ببني سويف
Advertisements
طباعة
احمد فتحي الدسوقي
 
Advertisements
أصيب ثلاث أشخاص اليوم الجمعة في حادث تصادم دراجتين نارية على الطريق الفرعي البرانقة عمار التابع لمركز ببا جنوب محافظة بني سويف.

واستقبل مستشفى بنى سويف النموذجي عبدالستار مصطفى عبد الستار 16 سنة طالب مقيم ببا مصاب اشتباه كسر بالساق اليسري ومصطفى عبد الستار محمد 55 سنة أمين شرطة مقيم ببا مصاب بجروح وكدمات متفرقة وأحمد عبد الناصر أحمد 19 سنة طالب مقيم ببا مصاب اشتباه كسر بالساق اليمني.
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي الممتاز
ليفربول
-
x
21:00
-
نوريتش سيتي