أسعار النفط ترتفع هامشيًا... ومنتجون "أوبك" ملتزمون بمستويات خفض الأنتاج

ارتفعت أسعار النفط في بداءة تعاملات الصباحية، اليوم الجمعة، في الوقت الذي تلقت فيه بعض الدعم من توقعات بزيادة تخفيضات إنتاج أوبك، على الرغم من أن المخاوف بشأن النزاع التجاري الطويل الأمد بين الولايات المتحدة والصين تكبح المكاسب.

وبلغت العقود الآجلة لخام القياس العالمي خام" برنت" بداية التعاملات 57.54 دولار للبرميل مرتفعة 16 سنتا مع سعر التسوية السابقة.

وسجلت العقود الآجلة لخام "غرب تكساس" الوسيط الأمريكي 52.68 دولار للبرميل مرتفعة 14 سنتا مع سعر الإغلاق السابق.

وارتفعت عقود خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط نهاية تعاملات يوم الخميس 2%، بفضل تقارير عن أن السعودية، أكبر مُصدر للنفط في العالم، دعت منتجين آخرين لبحث التراجع في أسعار الخام في الآونة الأخيرة.

وما زالت أسعار النفط منخفضة ما يزيد عن 20 % من ذرى بلغتها في أبريل.

و قال مسؤول سعودي نفطي إن المملكة، أكبر منتج للخام في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، تخطط للإبقاء على صادراتها من النفط الخام عند أقل من سبعة ملايين برميل يوميا في أغسطس وسبتمبر لإعادة التوازن إلى السوق والمساهمة في تقليص مخزونات النفط العالمية.





كما قال وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي إن دولة الإمارات العربية المتحدة ستواصل دعم إجراءات لتحقيق التوازن في سوق النفط.

وأضاف أن لجنة المراقبة الوزارية المشتركة لأوبك والمنتجين غير الأعضاء بالمنظمة ستجتمع في أبوظبي في الثاني عشر من سبتمبر لمراجعة الوضع في سوق النفط.