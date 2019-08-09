ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

أسعار النفط ترتفع هامشيًا... ومنتجون "أوبك" ملتزمون بمستويات خفض الأنتاج

الجمعة 09/أغسطس/2019 - 11:40 ص
أسعار النفط ترتفع هامشيًا... ومنتجون أوبك ملتزمون بمستويات خفض الأنتاج
Advertisements
طباعة
رويترز
 
Advertisements

ارتفعت أسعار النفط في بداءة تعاملات الصباحية، اليوم الجمعة، في الوقت الذي تلقت فيه بعض الدعم من توقعات بزيادة تخفيضات إنتاج أوبك، على الرغم من أن المخاوف بشأن النزاع التجاري الطويل الأمد بين الولايات المتحدة والصين تكبح المكاسب.

 

وبلغت العقود الآجلة لخام القياس العالمي خام" برنت" بداية التعاملات 57.54 دولار للبرميل مرتفعة 16 سنتا مع سعر التسوية السابقة.

 

وسجلت العقود الآجلة لخام "غرب تكساس" الوسيط الأمريكي 52.68 دولار للبرميل مرتفعة 14 سنتا مع سعر الإغلاق السابق.

 

وارتفعت عقود خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط  نهاية تعاملات يوم الخميس 2%،  بفضل تقارير عن أن السعودية، أكبر مُصدر للنفط في العالم، دعت منتجين آخرين لبحث التراجع في أسعار الخام في الآونة الأخيرة.

 

وما زالت أسعار النفط منخفضة ما يزيد عن 20 % من ذرى بلغتها في أبريل.

 

و قال مسؤول سعودي نفطي إن المملكة، أكبر منتج للخام في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، تخطط للإبقاء على صادراتها من النفط الخام عند أقل من سبعة ملايين برميل يوميا في أغسطس وسبتمبر لإعادة التوازن إلى السوق والمساهمة في تقليص مخزونات النفط العالمية.


كما قال وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي إن دولة الإمارات العربية المتحدة ستواصل دعم إجراءات لتحقيق التوازن في سوق النفط.

 

وأضاف أن لجنة المراقبة الوزارية المشتركة لأوبك والمنتجين غير الأعضاء بالمنظمة ستجتمع في أبوظبي في الثاني عشر من سبتمبر لمراجعة الوضع في سوق النفط.

 


Advertisements
المزيد عن: منظمة البلدان المصدرة للنفط اوزير الطاقة الأماراتي اوبك اسعار النفط ترتفع اسعار النفط العالمية
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي الممتاز
ليفربول
-
x
21:00
-
نوريتش سيتي