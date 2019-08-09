محافظ كفر الشيخ يأمر بتغيير خط مياه السكة الحديد
الجمعة 09/أغسطس/2019 - 11:43 ص
الفجر
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وجه الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، اليوم الجمعة، بتغيير خط المياه قطر 10 بوصة بشارع البلدية بدءًا من محطة السكة الحديد بكفر الشيخ حتى نهاية ناجي شتله، حيث وجه المهندس محمد مفتاح، رئيس مجلس إدارة شركة المياه والصرف الصحى بالمحافظة، بالبدء في تغيير خط المياه بالكامل نظرًا لتهالكه.
والتقى اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، المهندس صلاح مكرم، مدير عام مرفق مياه الشرب بكفر الشيخ، حيث تم مناقشة آلية تنفيذ تكليفات المحافظ، والبدء في تغيير خط المياه المتهالك، حيث تم الاتفاق على التوقيت الزمني لأعمال التغيير وحتى الانتهاء منه مع رد الشئ لأصله في شارعي البلدية وناجي شتله بشرق كفر الشيخ.
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