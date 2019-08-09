محافظ كفر الشيخ يأمر بتغيير خط مياه السكة الحديد

وجه الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، اليوم الجمعة، بتغيير خط المياه قطر 10 بوصة بشارع البلدية بدءًا من محطة السكة الحديد بكفر الشيخ حتى نهاية ناجي شتله، حيث وجه المهندس محمد مفتاح، رئيس مجلس إدارة شركة المياه والصرف الصحى بالمحافظة، بالبدء في تغيير خط المياه بالكامل نظرًا لتهالكه.



