سميحة أيوب تشيد بمسرحية سامح حسين الجديدة "المتفائل"

شارك الفنان سامح حسين فيديو للفنانة سميحة أيوب عبر صفحته على فيسبوك، أشادت فيها بمسرحيته الجديدة "المتفائل" والتى تعرض حاليا على المسرح القومى بالعتبة.





وعلق سامح حسين على الفيديو قائلا "تشرفنا بحضور الفنانة القديرة سميحة أيوب وسميرة عبد العزيز وسعدنا جدا برأيهما في المسرحية الكوميدية الاستعراضية "المتفائل".





مسرحية "المتفائل" بطولة سامح حسين وسهر الصايغ، وأحمد صيام، ويوسف إسماعيل، وسوسن ربيع، وتامر الكاشف، وأحمد زكريا، ومصطفى سامي، وأمجد الحجار، وآيات مجدي، وطارق راغب، وأحمد سمير، ونانسي نبيل، وأمجد إيهاب، عبده بكرى.



