بعد فشل صفقة بوجبا.. ريال مدريد يتجه لحسم كبري الصفقات

كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن فشل انتقال صفقة ريال مدريد الكبرى المنتظرة بعد غلق الميركاتو الإنجليزي في الانتقالات الصيفية الحالية، ودخول لاعب برشلونة السابق في الصورة من جديد.





وذكرت صحيفة ماركا الإسبانية، أنه بعد انتهاء سوق الإنقالات في إنجلترا تأكد فشل ريال مدريد في الحصول على خدمات لاعب الوسط الدولي الفرنسي بول بوجبا، ليستمر اللاعب في صفوف مانشيتر يونايتد في الموسم القادم.





وأضافت الصحيفة، أن ريال مدريد يسعى لتدعيم الفريق بالبرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم برشلونة السابق، وباريس سان جيرمان الفرنسي الحالي.





كما أوضحت الصحيفة، أن الغرض من الحصول على صفقة نيمار ليس تكتيكيًا بقدر أنه يهدف لجذب أنظار الإعلام نحو الصفقة الكبرى وهو ما كانت ستحدثه صفقة بوجبا.