"الوكالة الدولية للطاقة": تباطؤ نمو الطلب على النفط بسب الحروب التجارية
كشفت وكالة الطاقة الدولية، اليوم الجمعة، عن أن الدلائل المتزايدة
على وجود تباطؤ اقتصادي وتصاعد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين تسببا
في نمو الطلب العالمي على النفط بأبطأ وتيرة منذ الأزمة المالية العالمية في 2008.
وقالت الوكالة في تقريرها الشهري "الوضع يزداد ضبابية، و نمو
الطلب العالمي على النفط كان بطيئا للغاية في النصف الأول من 2019"
وأضافت "الوكالة" التي مقرها باريس فى تقريرها، أنه عند
المقارنة مع نفس الشهر من 2018، يكون الطلب العالمي انخفض 160 ألف برميل يوميا في
مايو انخفاض على أساس سنوي في 2019.
وفي الفترة من يناير إلى مايو، ارتفع الطلب على النفط 520 ألف برميل
يوميا مسجلا أقل زيادة لتلك الفترة منذ 2008.
وقالت الوكالة ”آفاق التوصل إلى اتفاق سياسي بين الصين والولايات
المتحدة بشأن التجارة تدهورت. قد يؤدي هذا إلى تقلص النشاط التجاري ونمو أقل للطلب
على النفط“.
- "الطاقة الدولية": تراجع نسبة إلتزام دول "أوبك" بخفض انتاج النفط لأقل مستوياتها في يوليو
- ارتفاع أسعار النفط العالمي بعد تصاعد الطلب عليه
- الطلب العالمي على النفط سيتحول إلى البتروكيماويات خلال 5 سنوات
- وكالة الطاقة: الطلب العالمي على النفط سيسجل نمواً مطرداً في 2019
- وكالة الطاقة الدولية: الطلب العالمي على النفط سيسجل نمواً مطرداً في 2019
- وكالة الطاقة الدولية: نمو إنتاج النفط الأمريكى سيؤثر سلبًا على أسعار الخام في 2019
- وكالة الطاقة الدولية تخفض توقعاتها لنمو الطلب العالمى على النفط
- وكالة الطاقة تخفض تقديرات نمو الطلب على النفط بفعل مخاوف الاقتصاد
- وكالة الطاقة الدولية تخفض توقعاتها لنمو الطلب على النفط بسبب الحرب التجارية
- وكالة الطاقة الدولية: تراجع إنتاج إيران النفطي لأدنى مستوى منذ الثمانينات