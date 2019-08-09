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"الوكالة الدولية للطاقة": تباطؤ نمو الطلب على النفط بسب الحروب التجارية

الجمعة 09/أغسطس/2019 - 11:23 ص
الوكالة الدولية للطاقة: تباطؤ نمو الطلب على النفط بسب الحروب التجارية
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كشفت وكالة الطاقة الدولية، اليوم الجمعة، عن أن الدلائل المتزايدة على وجود تباطؤ اقتصادي وتصاعد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين تسببا في نمو الطلب العالمي على النفط بأبطأ وتيرة منذ الأزمة المالية العالمية في 2008.

 

وقالت الوكالة في تقريرها الشهري "الوضع يزداد ضبابية، و نمو الطلب العالمي على النفط كان بطيئا للغاية في النصف الأول من 2019"

 

وأضافت "الوكالة" التي مقرها باريس فى تقريرها، أنه عند المقارنة مع نفس الشهر من 2018، يكون الطلب العالمي انخفض 160 ألف برميل يوميا في مايو  انخفاض على أساس سنوي في 2019.

 

وفي الفترة من يناير إلى مايو، ارتفع الطلب على النفط 520 ألف برميل يوميا مسجلا أقل زيادة لتلك الفترة منذ 2008.

 

وقالت الوكالة ”آفاق التوصل إلى اتفاق سياسي بين الصين والولايات المتحدة بشأن التجارة تدهورت. قد يؤدي هذا إلى تقلص النشاط التجاري ونمو أقل للطلب على النفط“.

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