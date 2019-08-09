كليب "إنساي" لـ محمد رمضان وسعد لمجرد يتخطى 76 مليون مشاهدة

تخطى كليب "إنساى" للنجمين محمد رمضان وسعد لمجرد حاجز 76 مليون مشاهدة بعد 20 يوما من طرحه على موقع يوتيوب، ونال الفيديو أكثر من مليون إعجاب فى مصر والوطن العربى.





وفي سياق متصل، يستعد رمضان لإحياء حفل غنائى فى المملكة العربية السعودية فى شهر أغسطس بجدة، ويفاجئ الأسطورة جمهوره السعودى بالعديد من الأغانى التى يقدمها خلال الحفل.