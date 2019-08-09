مدير مجزر البساتين يكشف عن شروط ومواصفات الأضحية السليمة

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قال الدكتور مصطفى رمضان، مدير عام مجزر البساتين، إن هناك مواصفات معينة يجب توافرها في الأضحية قبل شراءها.



وأضاف "رمضان"، خلال حواره مع مراسلة برنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد"، اليوم الجمعة، أن المواطن يجب أن يحدد نوع الأضحية، وأن يختار الأضحية المسنة وليس الأوزان الصغيرة، والمسنة بالنسبة للأبقار تكون عمرها أكبر من سنتين، وبالنسبة للأبل تكون أكبر من 5 سنوات، والماعز تكون أكبر من عام، والضأني تكون أكبر من 6 شهور إلى سنة، موضحًا أنه يمكن للشخص التعرف على سن الحيوان من خلال إنزال الشفاه السفلى للحيوان لمشاهدة أسنانه فإذا كانت الأسنان لبنية بيضاء فتكون صغيرة، بينما إذا كانت أسنان الحيوان صفراء وعريضة تكون مستبدلة ودائمة ويكون بذلك الحيوان مسن.



وتابع، أنه لابد أن تكون الأضحية بحالة صحية سليمة، ولا يكون فيه عور في العين أو عرج في القدم، فلا يصح للأضحية.

