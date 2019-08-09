حكايات اليوم.. قرار بشأن ضم الكويت للعراق.. ورحيل محمود درويش

شهد العالم عدة أحداث في مثل ذلك اليوم، 9 أغسطس، كان لها دورًا في التاريخ العربي والعالمي الأمر الذي يستدعي استذكارها عندما يأتي ذكراها، نظرًا لأهميتها التي أثرت في التاريخ القديم والمعاصر.

ومن أبرز الأحداث التي وقعت في 9 أغسطس، تبني مجلس الأمن قرار يعتبر أن ضم الكويت إلى العراق أيًا كان الشكل والذريعة ليس له أي أساس قانوني، فضلًا عن رحيل محمود درويش.

الانقلاب اللغوي بتركيا

في مثل هذا اليوم 1928، أطلع مصطفى كمال أتاتورك المشاركين في احتفال "كلخانه" من حزب الشعب الجمهوري على الحروف اللاتينية المزمع استخدامها في كتابة اللغة التركية تمهيدًا لما عرف بالانقلاب اللغوي.

قرار بشأن ضم الكويت للعراق

و9 أغسطس 1990، تبنى مجلس الأمن الدولي يتبنى بالاجماع القرار رقم 662 الذي يعتبر أن ضم الكويت إلى العراق أيًا كان الشكل والذريعة ليس له أي أساس قانوني وهو ملغي وكأنه لم يكن، ويطلب من جميع الدول والمنظمات الدولية والمؤسسات المختصة عدم الاعتراف بهذا الضم والإمتناع عن أي إجراء وأي اتصال يمكن أن يفسر بأنه اعتراف غير مباشر بالضم.

"بوتين" رئيسًا لوزراء روسيا

وفي مثل هذا اليوم 1999، أقال الرئيس الروسي بوريس يلتسن رئيس وزرائه سيرجي ستيبلاشين بعد ثلاثة شهور من توليه مهامة بدون إبداء الأسباب، ويكلف بدلًا منه رئيس المخابرات وسكرتير مجلس الأمن القومي فلاديمير بوتين بمهام رئيس الوزراء بالوكالة.

رحيل محمود درويش

ومحمود درويش، رحل عن عالمنا في 9 أغسطس 2008، وهو أحد أهم الشعراء الفلسطينيين والعرب والعالميين الذين ارتبط اسمهم بشعر الثورة والوطن.

يعتبر درويش أحد أبرز من ساهم بتطوير الشعر العربي الحديث وإدخال الرمزية فيه، وفي شعر درويش يمتزج الحب بالوطن بالحبيبة الأنثى، وقام بكتابة وثيقة إعلان الاستقلال الفلسطيني التي تم إعلانها في الجزائر.

اليوم العالمي للسكان الأصليين في العالم

واليوم العالمي للشعوب الأصلية يوافق 9 أغسطس من كل عام لتعزيز وحماية حقوق السكان الأصليين في العالم، يقر هذا الحدث أيضا بالانجازات والمساهمات التي يقوم بها الشعوب الأصلية لتحسين القضايا العالمية كحماية البيئة، وأعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة عن هذا اليوم في ديسمبر 1994 لتخليد ذكري أول اجتماع لفريق عمل الأمم المتحدة المعنى بالسكان الأصليين التابع للجنة الفرعية لدعم وحماية حقوق الإنسان عام 1982.