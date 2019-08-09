توم هاردي صاحب قرار عودة مسلسل Taboo لموسم جديد

شهدت الفترة الماضية العديد من التصريحات لمسئولى شبكة قنوات fx المسئولة والمنتجة لمسلسل الدراما والخيال Taboo، التى تؤكد إنتاج موسمين جديدين بعد النجاح الكبير الذي شهده الموسم الأول وتحقيقه تقييم عالي من قبل النقاد والمشاهدين.





وفى تصريح جديد لـ"جون لاندجراف" المدير التنفيذي لشبكة قنوات Fx، أكد أن قرار عودة المسلسل لموسم ثانٍ وثالث فى يد الممثل "توم هاردى" بطل المسلسل الشهير، مضيفًا أن قرار البدء فى التصوير يرجع لـ"هاردى".





العمل تدور أحداثه فى عام 1800 حول مغامرات جيمس كيزياه ديلانى "توم هاردى"، الذى يحاول بناء إمبراطورية للنقل البحرى ويواجه مشاكل لا حصر لها، وعودته من أفريقيا إلى وطنه لندن بعد رحلة طويلة وشاقة، حتى أن أهل وطنه اعتقدوا أنه مات، لكنه يعود للندن لُيعيد بناء الإمبراطورية التى تركها له والده.





المسلسل يشارك فى بطولته ليو بيل وأونا شابلن وريتشارد ديكسون وديفيد هايمان ومايكل كيلى وجوناثان برايس وروى ثورن وجيسون واتكينز ومن تأليف شيبس هاردى وتوم هاردى وستيفين نايت ومن إخراج كريستوفر نايهولم.