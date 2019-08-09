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مفاجآة صادمة.. شكوك حول مشاركة نجم الأهلي أمام اطلع بره

الجمعة 09/أغسطس/2019 - 10:33 ص
مفاجآة صادمة.. شكوك حول مشاركة نجم الأهلي أمام اطلع بره
مران الاهلي
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الفجر الرياضي
 
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تعرض نجم النادي الاهلي رمضان صبحي لإصابة في القدم خلال مران الفريق مساء أمس استعداداً لمواجهى اطلع بره السوداني.

واصيب رمضان في الأنكل خلال المران، وغادر قبل أن يعقد جلسة مع طبيب الفريق خالد محمود، لعلاج موضع الإصابة التي تعرض لها.

ورجع صبحي مرة أخرى للمران، ولكن شكا مجددًا من الإصابة ليغادر المران، ويعود للمرة الثانية بعدها بدقائق لاستئناف المران وحيدًا، بقميص مختلف عن اللاعبين، والتدريب منفرداً.


يذكر أن الأهلي يستعد لمواجهة فريق اطلع بره من جنوب السودان، والمقرر يوم الأحد المقبل، على ملعب برج العرب، في ذهاب الدور دور الـ64 من أبطال إفريقيا.
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