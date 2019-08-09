ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

تعرف على حيل التجار في غش الأضاحي .. وطرق اختيار الأضحية السليمة

الجمعة 09/أغسطس/2019 - 10:26 ص
تعرف على حيل التجار في غش الأضاحي .. وطرق اختيار الأضحية السليمة
Advertisements
طباعة
هدى عبدالرازق
 
Advertisements
كشف الدكتور مصطفى رمضان، مدير عام مجزر البساتين، عن حيل بعض التجار للغش بشأن الأضحية، منوهًا بأنه لو حول مشتري سحب خروف من وسط القطيع وخرج معه بسهولة، فهذا دليلا على وجود مشكلة في هذ الخروف.

وأشار "رمضان"، خلال لقاء خاص ببرنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الجمعة، إلى أن الخروف الذي يشرب مياه أكثر من اللازم يتحرك مثل البالونة، موضحًا أنه يجب التأكد أن جلد الحيوان خالي من أي بقع أو أورام.

وأضاف أانه يجب تجنب شراء الحيوان الخامل، ومن صفاته حفض الرأس، وعدم الاستجابة للمؤثرات الخارجية، مشددا على ضرورة التأكد من عدم وجود أي فرازات في الفتحات الطبيعية للحيوان.
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي الممتاز
ليفربول
-
x
21:00
-
نوريتش سيتي