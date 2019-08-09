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أسعار الذهب اليوم الجمعة 9-8-2019 تواصل الارتفاع... وشبح الركود يهدد بأغلاق محلات الصاغة

الجمعة 09/أغسطس/2019 - 10:13 ص
أسعار الذهب اليوم الجمعة 9-8-2019 تواصل الارتفاع... وشبح الركود يهدد بأغلاق محلات الصاغة
أوقية ذهب
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الفجر الاقتصادي
 
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قفزت أسعار الذهب في أسواق الصاغة المصرية، اليوم الجمعة 9-8-2019، مسجلة زيادة جديدة بعد الأرتفاعات المتواصلة في أسعار أوقية الذهب عالميا، والذي يتم تسعير الذهب محليًا على أساس أسعارها.

 

وسجل سعر عيار" 24" في محلات الذهب نحو 783 جنيه للجرام ووصل في بعض المحلات إلى 785 جنيه، وبلغ سعر "عيار 21 " نحو 685 جنيه للجرام، وسجل سعر "عيار 18"  نحو 587 جنيه للجرام، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى مستويات 5480 جنيه.

 

ووصلت أسعار الذهب المحلية إلى تلك المستويات المرتفعة على آثر الصعود الرهيب في سعر الأوقية العالمية والذي تخطي 1500 دولاًرا للمرة الأولى منذ ابريل 2013.

 

وقال امير رزق عضو شعبة تجار الذهب، إن التوترات التجارية، والتعريفات الجمركية المتبادل فرضها على السلع بين الصين والولايات المتحدة، هى السبب الرئيسي في وصل سعر الأوقية العالمي إلى تلك المستويات والتى  دفعت أسعار الذهب في مصر للصعود.

 

توقع" رزق"  خلال تصريحات تلفزيونية الأيام الماضية، أن تواصل أسعار الذهب عالمية ارتفاعها لتصل إلى مستويات 1700 دولار للأوقية والتي  كانت حققتها في سنوات الماضيه، وهو ما سيدفع اأسعار الذهب "عيار 24" للوصل إلى مستويات 1000 جنيه للجرام.

 

وأضاف" رزق" أن الركود سيطرعلى أسواق الذهب المصرية بسب ارتفاع أسعار الذهب إلى تلك المستويات، مشيرًا إلى أن  موصلة أسعار الذهب ارتفاعها  قد يدفع عدد من محلات الصاغة للأغلاق.

 

 

 

 

 

 

 


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