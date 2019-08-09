بروفات مكثفة لنجوم مسرح مصر للعرض أول أيام عيد الأضحى المبارك
الجمعة 09/أغسطس/2019 - 09:59 ص
الفجر الفني
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تنطلق يوم الأحد المقبل أول عروض الموسم الأخير من "مسرح مصر"، التى استمرت لمدة 6 مواسم على مدار 6 سنوات، حيث من المقرر أن يقدم فريق العمل مسرحيتين فى كل عرض، بقيادة النجم أشرف عبد الباقى، ويجرى فريق العمل حاليا البروفة الأخيرة من أجل العرض الرسمى يوم الأحد.
وكان النجم أشرف عبد الباقي قد أسس فرقة "مسرح مصر" وقدموا ما يقرب من 90 مسرحية كوميدية ناجحة لاقت جميعها إقبالاً كبيرًا في الحضور المسرحي، وتجاوبًا لافتًا من الجمهور عبر الشاشة.
فرقة "مسرح مصر" تضم مجموعةمن النجوم الشباب وهم على ربيع، ومُصطفى خاطر، وكريم عفيفي، ودينا محسن «ويزو»، وإسراء عبد الفتاح، وسارة درزاوي، وإبرام سمير، وحامد محمد، ومحمد انور، ومحمد توب، وبيشوي طاهر، ومحمد أسامة «أس أس»، وحمدي الميرغني، ومحمد عبد الرحمن، ومن تأليف وإخراج نادر صلاح الدين، وإخراج تليفزيوني سعيد حامد.
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