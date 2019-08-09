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استقرار أسعار الريال السعودي بالبنوك المصرية اليوم الجمعة 9-8-2019

الجمعة 09/أغسطس/2019 - 09:38 ص
استقرار أسعار الريال السعودي بالبنوك المصرية اليوم الجمعة 9-8-2019
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الفجر الاقتصادي
 
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 شهدت أسعار صرف الريال السعودي مقابل الجنيه في تعاملات اليوم الجمعة 9-8-2019 استقراًر بالبنوك المصرية، مع أقبال عدد كبير من المصريين لى شرائة قبل السفر إلى المملكة العربية السعودية لتأدية مناسك الحج والتى ستبداء يوم السبت القادم.

 وأعلنت  شركة مصر للطيران انها ستقوم بنقل 74 ألف حاج مصري للملكة السعودية عبر رحلاتها المختلفة هذا العام، كان اخر تلك الرحلات يوم الاثنين الماضي على ان تبجاء في استقبال الحجيج المصريون يوم 14 أغسطس.

 وقال مصدر مصرفي لـ"الفجر"، إن البنوك لديها سيولة قوية من الريال السعودي... ووفرت كافة المبالغ المالية  الذين يريدونها المسافرون من عملة الريال السعودي قبل سفرهم لأداء مناسك الحج. 


 

وجاءت أسعار الريال السعودي  بعدد من البنوك المصرية على رأسهم البنك الأهلى وبنك مصر والبنك المركزي، وفقًا لموقع الدولار لايف اليوم الجمعة 9-8-2019 الذي يتابع سعر صرف الجنيه أمام الدولار مقابل العملات الآخرى  كالآتي :

 

 

سعر الريال السعودي بالبنك المركزي :

3.39 جنيه للشراء و4.43 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في"البنك التجاري الدولي" :

4.38 جنيه للشراء، و4.42 جنيه للبيع.

 سعر الريال السعودي في " بنك المصرف المتحد":

4.37 جنيه للشراء، و4.43 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية :

4.37 جنيه للشراء و4.42 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس :

4.39 جنيه للشراء، و4.43 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك العربي الأفريفي الدولي :

4.37 جنيه للشراء، و4.42 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك التعمير والإسكان:

4.33 جنيه للشراء،  و4.48 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في "بنك مصر":

4.39 جنيه للشراء، و4.43 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في "بنك كريدي أجريكول":

4.38 جنيه للشراء، و4.42 جنيه للبيع.

  سعر الريال السعودي في "البنك الأهلي المصري":

4.39 جنيه للشراء، و4.43 جنيه للبيع.

سعرالريال السعودي في "بنك الأهلي الكويتي":

4.38 جنيه للشراء، و4.43 جنيه للبيع.

 

 

 

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