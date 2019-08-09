مدير الشئون القانونية بجهاز التنظيم يكشف شروط "التسويات" في الوظائف
الجمعة 09/أغسطس/2019 - 09:44 ص
نعيم يوسف
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قال عادل عبد الحميد، مدير عام الشئون القانونية بجهاز التنظيم والإدارة، إن "التسويات"، وفقا لقانون الخدمة المدنية الجديد تعني "إعادة التعيين"، وكانت موجودة في القانون القديم، ولكن في القانون الجديد أصبحت موجودة بشكل انتقالي فقط لمدة ثلاثة سنوات.
وأضاف "عبد الحميد"، في لقاء مع برنامج "مصر النهاردة"، المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري، أن إعادة التعيين يسمح بها لمن حصل على مؤهل أعلى من مؤهله خلال الخدمة.
وتابع أنه يسمح للموظف في هذه الحالة إعادة التعيين على درجة أعلى ولكن بشرط أن يكون حاصلا على المؤهل قبل صدور القانون، وأن يكون حصل عليه أثناء الخدمة، لافتا إلى أنه يجوز إعادة التعيين حتى تاريخ 1 نوفمبر عام 2019 فقط.
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