لحمايتك من غش التجار.. تعرف على نصائح مهمة قبل شراء الأضاحي

قال الدكتور مصطفى رمضان، مدير عام مجزر البساتين، إن هناك شروط يجب توافرها في الأضحية لضمان سلامتها، حيث يجب أن تكون الأضحية مسنة بحيث تكون أكبر من عامين في الأبقار، والماعز تكون أكبر من عام، والضاني أكبر من 6 شهور.





وأشار "رمضان"، خلال لقاء خاص ببرنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الجمعة، إلى أن شكل الأسنان هو ما يكشف عمر الأضحية، محذرا من شراء أي أضحية بها عور أو أي عرج، مشددا على ضرورة الشراء من مصادر موثوق بها.



