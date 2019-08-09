محمد عبده يحيى حفلا غنائيا فى القاهرة 22 أغسطس الجارى
الجمعة 09/أغسطس/2019 - 09:38 ص
الفجر الفني
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يستعد مطرب العرب محمد عبده لإحياء حفل غنائي يوم 22 أغسطس الجاري فى أحد فنادق القاهرة، ويقدم خلال الحفل باقة متنوعة من أغانيه، كما يستعد محمد عبده، لإحياء عدد أخر من الحفلات فى عدة دول عربية خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
يذكر أن محمد عبده بدأ مسيرته الفنية عام 1961، واستطاع أن يبهر العالم بأدائه المذهل حتى أصبح واحدًا من مطربى الصف الأول فى الوطن العربى، ومن أبرز وأهم أغنياته التي يعشقها جمهوره "الأماكن" و"مذهلة" و"رماد المصابيح" و"القرار" و"ضى عينى" و"يا دارنا" و"شبه الريح" و"بنت النور"، وغيرها.
يشار إلى أن آخر حفل غنائى قدمه محمد عبده مع المطربة أنغام على مسرح القرية التراثية بمدينة الباحة بالمملكة العربية السعودية.
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