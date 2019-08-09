اعرف درجتك الوظيفية في قانون الخدمة المدنية الجديد على موقع التنظيم والإدارة



وأضاف "عبد الحميد"، في لقاء مع برنامج "مصر النهاردة"، المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري، أن الجهاز لديه موقع إلكتروني يعمل كدليل خاص بالموظفين وحركة الترقية والتسكين، وعلى الموظف أن يدخل عليه ويضع بياناته ويضغط "بحث"، فتظهر له بيانات الترقية الخاصة به.









وتابع أن الموقع الرسمي الخاص بالترقيات هو كالأتي اضغط هنا

قال عادل عبد الحمدي، مدير عام الشئون القانونية بجهاز التنظيم والإدارة، إن قانون الخدمة المدنية استحدث آلية جديدة للترقية وهي المستويات الوظيفية، لافتا إلى أنه قبل القانون لم تكن هناك أماكن شاغرة للترقية.