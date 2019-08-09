الاقتصاد الياباني يرتفع أفضل من المتوقع في أبريل-يونيو

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تظهر بيانات الحكومة اليابانية أن الاقتصاد الياباني قد ارتفع بمعدل سنوي معدّل موسميا بنسبة 1.8 ٪ خلال الربع من أبريل إلى يونيو بسبب الإنفاق الصحي والاستثمار في رأس المال.



أفاد مكتب مجلس الوزراء اليوم الجمعة بأن الناتج المحلي الإجمالي لليابان - القيمة الإجمالية للسلع والخدمات في الدولة - تم رفعه من خلال الإنفاق القوي في القطاع الخاص بالإضافة إلى الاستثمارات الحكومية، على الرغم من تعثر الصادرات.



ظلت المخاوف قائمة في المنطقة بسبب النزاع التجاري المستمر بين الولايات المتحدة والصين، والذي يهدد النمو العالمي والإقليمي.



فقد هدد الرئيس دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 10 ٪ على جميع الواردات الصينية إلى الولايات المتحدة والتي لم تصل بالفعل إلى التعريفة الجمركية بنسبة 25 ٪. وردت الصين بإضعاف اليوان لكنها استقرت في وقت لاحق.

