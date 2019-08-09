هل تشارك شيرين رضا أحمد السقا فى "العنكبوت"؟

تجرى الجهة المنتجة لفيلم النجم أحمد السقا الجديد "العنكبوت" والذى انطلق تصويره الأسبوع الماضى مع الفنانة شيرين رضا للمشاركة فى بطولة العمل بجانب منى زكى وظافر العابدين وبطل العمل السقا، حيث أبدت موافقتها على العمل بشكل مبدئى الا أنها لم توقع رسمى، والمقرر أن تبرم التعاقد الأيام المقبلة.









ويستكمل أحمد السقا تصوير مشاهده فى "العنكبوت"، عقب عيد الأضحى مباشرة، حيث من المقرر طرحه بدور العرض فى موسم أفلام رأس السنة أو موسم نصف العام على أقصى تقدير، وكان السقا ومخرج العمل أحمد نادر جلال صورا 3 أيام فقط من الفيلم، انقسمت ما بين التصوير أعلى كوبرى امبابة وأعلى كوبرى روض الفرج.







