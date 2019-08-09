تفاصيل عقد نيمار مع ريال مدريد

كشفت تقارير صحفية عالمية وإسبانية أن ريال مدريد تصدر سباق الصراع على ضم البرازيلي نيمار جونيور دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.





وأفاد موقع جول العالمي بأن برشلونة سيخسر سباق الصراع على ضم نيمار خاصة مع فشل إدارة النادي الكتالوني في الاستغناء عن نجم الفريق البرازيلي فيليب كوتينهو هذا الصيف.





وذكر الموقع العالمي أن كوتينهو رفض الرحيل على سبيل الإعارة إلى توتنهام كما أصبح من الصعب عليه العودة إلى إنجلترا مع اقتراب غلق سوق الانتقالات الصيفية الحالية.





وأوضح موقع جول أن ابتعاد برشلونة عن سباق نيمار دفع ريال مدريد للانقضاض على الصفقة والتقدم بعرض رسمي إلى باريس سان جيرمان تزيد قيمته عن 100 مليون يورو.





كما أفادت صحيفة سبورت الإسبانية بأن ريال مدريد تقدم بعرض إلى PSG شمل الاستغناء عن الكرواتي لوكا مودريتش بالإضافة إلى 120مليون يورو للفوز بخدمات نيمار قبل أن يتم حذف اسم مودريتش من قائمة الملكي أثناء مواجهته الودية لريد بول سالزبورج النمساوي.





وأكد الموقع العالمي أن نيمار سيوقع على عقد لمدة لخمسة مواسم وراتب سنوي قد يصل إلى 25 مليون يورو وهي القيمة التي لا يمكن لبرشلونة دفعها في ظل استمرار كوتينهو الذي يحصل على 23 مليون يورو سنوبا من البلوجرانا.





يذكر أن نيمار انضم إلى باريس سان جيرمان 2017 من برشلونة في صفقة تاريخية كلفت خزائن باريس سان جيرمان 222 مليون يورو وشارك نيمار معه في 58 مباراة وسجل 51 هدفا وصنع 29 تمريرة حاسمة.