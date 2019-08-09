قبل بداية البريميرليج.. تعرف على جميع انتقالات أندية الدوري الإنجليزي في الميركاتو الصيفي (103 صفقة)

تنطلق ركلة البداية في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال الساعات المقبلة، وذلك بمباراة فريق ليفربول ضد فريق نوريتش سيتي والتي ستقام اليوم الجمعة 9 أغسطس في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، وسوف تستكمل الجولة الأولى في يومي السبت والأحد القادمين.





وانتهى موسم الميركاتو الصيفي في الساعات الأخيرة من يوم الخميس، وكانت هناك 102 صفقة لأندية البريميرليج منهم 14 صفقة مجانية و15 صفقة على سبيل الإعارة، وكلفت تلك الصفقات الأندية مبلغ مالي 1,341,5 مليار جنيه إسترليني، وتصدر هاري ماجواير مدافع مانشستر يونايتد قائمة الأغلى في الميركاتو بمبلغ مالي قيمته 80 مليون جنيه إسترليني.





ويستعرض لكم "الفجر الرياضي" صفقات 20 فريق سيتنافسوا على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الذي سيبدأ خلال ساعات.





- مانشستر سيتي (4 صفقات)

[ انجلينو 12 مليون - رودري 62.5 مليون - كانسيلو 26 مليون - سكوت كارسون إعارة ].





- ليفربول (3 صفقات)

[ فان دن بيرج 4 مليون - هارفي إليوت انتقال حر - ادريان انتقال حر ].





- توتنهام هوتسبير (4 صفقات)

[ جاك كلارك 10 مليون - ندومبيلي 65 مليون - لوسيلسو إعارة مع الزامية شراء بقيمة 55 مليون - ريان سيسينون 30 مليون ].





- تشيلسي (صفقة واحدة)

[كوفاسيتش 40 مليون].





- أرسنال (6 صفقات)

[جابرييل مارتينيلي 5 مليون - سيبايوس إعارة - ويليام ساليبا 25 مليون - نيكولاس بيبي 72 مليون - تيرني 25 مليون - ديفيد لويز 8 مليون].





- مانشستر يونايتد (3 صفقات)

[دانييل جيمس 18 مليون - وان بيساكا 50 مليون - هاري ماجواير 80 مليون].





‏- ولفرهامبتون (6 صفقات)

[خيمينيز 30 مليون - ديندونكير 12 مليون - خيسوس ڤاييخو إعارة - باتريك كوتروني 23 مليون - بيدرو نيتو 10 مليون - برونو جورداو 8 مليون].





‏- إيفرتون (7 صفقات)

[جوناس لوسل انتقال حر - جوميز 22 مليون - فابيان ديلف 10 مليون - جبامين 25 مليون - مويس كين 29 مليون - جبريل سيديبي إعارة مع خيار الشراء - أيوبي 40 مليون].





‏- ليستر سيتي (4 صفقات)

[جيمس جاستن 8 مليون - ايوزي بيريز 30 مليون - تيليمانس 40 مليون - دينيس برات 18 مليون].





- ويست هام (6 صفقات)

[روبرتو خيمينيز انتقال حر - ديفيد مارتن انتقال حر - بابلو فورنالس 24 مليون - سبيستيان هالر 45 مليون - جونسالو كاردوسو 2.5 مليون - ألبيان أجيتي 8 مليون].





- واتفورد (4 صفقات)

[داوسون 6 مليون - ديلي باشيرو انتقال حر - ويلباك انتقال حر - إسماعيلا سار 29 مليون].





‏- كريستال بالاس (5 صفقات)

[ستيفن هندرسون انتقال حر - جوردان ايو 3 مليون - جاري كاهيل انتقال حر - فيكتور كاماراسا إعارة مع خيار الشراء - جيمس مكارثي 8.5 مليون].





‏- نيوكاسل (5 صفقات)

[جويلينتون 40 مليون - جيترو ويليامز إعارة مع خيار الشراء - ماكسيمين 20 مليون - إميل كرافث 5 مليون - اندي كارول انتقال حر].





- بورنموث (5 صفقات)

[ليود كيلي 13 مليون - جاك ستايسي 4 مليون - فيليب بيلينج 15 مليون - أرناوت دانجوما 13.5 مليون - هاري ويلسون إعارة].





- بيرنلي (4 صفقات)

[إريك بيترز 2 مليون - جاي رودريجز 10 مليون - بيلي بيكوك 2.5 مليون - درينكوتر إعارة].





- ساوثهامبتون (4 صفقات)

[موسى دجينيبو 15 مليون - تشارلي ادامز 15 مليون - داني انجز 20 مليون - كيفن دانسو 7 مليون].





- برايتون (5 صفقات)

[مات كلارك 5 مليون - لياندرو تروسارد 18 مليون - ادم ويبستر 20 مليون - نيل موباي 20 مليون - ارون موي إعارة مع خيار الشراء].





- نوريتش سيتي (5 صفقات)

[باتريك روبيرتس إعارة - جوسيب درميتش انتقال حر - رالف فارمان إعارة - سام بيرام 750 الف باوند - إبراهيم أمادو إعارة مع خيار الشراء].





- شيفيلد يونايتد (10 صفقات)

[لوك فريمان 5 مليون - فيل جاكيلكا انتقال حر - كالوم روبنسون 8 مليون - رافيل موريسون انتقال حر - موسيت 9 مليون - بن أوسبورن 5 مليون - دين هيندرسون إعارة - أوليفر مكبورني 20 مليون - مايكل فيربس انتقال حر - محمد بيسيتش إعارة].





‏- أستون فيلا (12 صفقة)

[جوتا 4 مليون - أنور الغازي 8 مليون - كورتني هاوس 3 مليون - مات تارجيت 17 مليون - ويسلي مورايس 22 مليون - مينجز 25 مليون - إزري كونسا 12 مليون - أنجليز 9 مليون - محمود حسن تريزيجيه 8.5 مليون - دوجلاس لويز 15 مليون - هيتون 8.5 مليون - ناكامبا 11 مليون].