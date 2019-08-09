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الوثيقة الدستورية بالسودان.. المجلس العسكرئ سيُحل في 18 من الشهر الجاري

الجمعة 09/أغسطس/2019 - 09:00 ص
الوثيقة الدستورية بالسودان.. المجلس العسكرئ سيُحل في 18 من الشهر الجاري
المجلس العسكري السوداني
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وكالات
 
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وقّع المجلس العسكري السوداني وقوى الحرية والتغيير، بالأحرف الأولى على الوثيقة الدستورية التي تنظم الفترة الانتقالية. وكشفت مصفوفة إنفاذ الوثيقة أنه سيتم حل المجلس العسكري في 18 من شهر أغسطس الجاري.

 

وتضمنت الوثيق الدستورية ملحقاً تحت عنوان "مصفوفة إنفاذ إجراءات الاتفاق" تضمنت مواعيد تعيين وأداء القسم واجتماعات كل من مجلسي السيادة والوزراء.

 

ووفقاً لما نقلته شبكة "الشروق" السودانية، أوضح الملحق أن تنظيم الحفل الرسمي للتوقيع النهائي سيكون في 17 أغسطس الجاري، ثم يعيَن مجلس السيادة ويُحل المجلس العسكري الانتقالي في 18 من الشهر نفسه، ويؤدي أعضاء المجلس السيادي القسم في 19 أغسطس، وفي ذات اليوم يعقد أول اجتماع له.

 

وحدد الملحق 20 أغسطس الجاري موعداً لتعيين وإعلان اسم رئيس الوزراء في الحكومة المدنية الجديدة رسمياً، على أن يؤدي القسم الدستوري في 21 أغسطس  الجاري.

 

وسيتم إعلان أسماء أعضاء مجلس الوزراء في 28 الجاري، ليعتمد التعيين من قبل مجلس السيادة في 30 أغسطس، ثم يؤدي أعضاء مجلس الوزراء القسم في 31 أغسطس، وتعقد الحكومة أول اجتماع لها في 31 الجاري.

 

ومن المقرر أن تستهل البلاد شهر سبتمبر  بأول اجتماع بين مجلسي السيادة والوزراء في أول أيام الشهر.

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