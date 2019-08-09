إياد نصار يصور مشاهد حفلة ضخمة بـ"حواديت الشانزليزية".. اليوم

يستأنف النجم إياد نصار تصوير مشاهده فى مسلسل "حواديت الشانزليزية" اليوم الجمعة فى مدينة الإنتاج الإعلامى، وتضمن المشاهد عن حفلة ضخمة بوجود إياد نصار الذى يدعى رياض ويستمر التصوير لمدة يوم فى ديكور الحفل الضخم وبعدها ينتقل إياد لديكور آخر لاستكمال التصوير.









وانطلق تصوير المسلسل منتصف الشهر الماضى فى الديكور الأول بمدينة الإنتاج الإعلامى وهو عبارة عن بانسيون وجمعت المشاهد بين أكثر من بطل منهم إياد نصار ومى سليم وإدوارد، وبعد ذلك التحقت بالتصوير الفنانة داليا مصطفى وأيضًا أمانى كمال مع تغيير الديكور بالمدينة أيضًا.









مسلسل "حواديت الشانزليزيه" ينتمى لنوعية أعمال الـ45 حلقة بطولة إياد نصار، مى سليم، داليا مصطفى، إنجى المقدم، إدوارد، عايدة رياض، فريدة سيف النصر، أمانى كمال، سارة عادل، هاجر الشرنوبى، منة جلال، جينا سليم، وتأليف أيمن سليم ونهى سعيد، وتدور أحداثه فى فترة الخمسينيات والحياة الاجتماعية فى هذه الحقبة الزمنية.



