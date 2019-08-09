بيان هام لـ"الأرصاد" بشأن طقس اليوم الجمعة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الجمعة، طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار رطب على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا لطيف ليلاً.





كما تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية والرياح اغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية الشرقية.





وعن حالة الموج فى البحر المتوسط، فهو معتدل، وارتفاعه من 1.5 إلى 2 أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية، أما عن حالة البحر الأحمر فهو خفيف إلى معتدل، وارتفاعه من 1 إلى 1.5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.





وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:





الصغرى العظمى





القاهرة 25 36

شبين الكوم 25 35

طنطا 24 35

دمنهور 25 34

الإسكندرية 26 33

بلطيم 25 32

مطروح 23 32

السلوم 23 33

سيوة 23 38

بورسعيد 25 32

دمياط 25 32

الزقازيق 25 36

الإسماعيلية 24 37

السويس 24 37

العريش 24 32

رفح 23 32

رأس سدر 26 38

نخل 19 36

نويبع 29 36

طابا 28 35

كاترين 17 31

الطور 27 37

شرم الشيخ 27 38

الغردقة 27 38

مرسى علم 28 35

الفيوم 24 37

بني سويف 24 37

المنيا 24 37

أسيوط 25 39

سوهاج 26 40

قنا 27 40

الأقصر 25 40

أسوان 28 40

أبوسمبل 29 40

الوادي الجديد 22 42

شلاتين 26 36

أبو رماد 28 35

حلايب 29 33

رأس حدربة 29 33



