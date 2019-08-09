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جنيفر لوبيز تحيى أولى حفلاتها فى مصر بالعلمين الجديدة

الجمعة 09/أغسطس/2019 - 08:48 ص
جنيفر لوبيز تحيى أولى حفلاتها فى مصر بالعلمين الجديدة
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الفجر الفني
 
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تحيي اليوم الجمعة النجمة العالمية جنيفر لوبيز أولي حفلاتها الغنائية في مصر بالعملين الجديدة وذلك ضمن جولتها العالمية "It,s My Party" وبالتزامن مع احتفالها بعيد ميلادها الـ 50، والحفل من تنظيم   اللبناني ربيع مقبل.

ومن المقرر أن تقوم لوبيز بزيارة الأهرامات والإستمتاع بشواطئ الساحل الشمالي.

من جانب أخر تنتظر لوبيز عرض فيلمها "Hustlers " من تأليف وإخراج لورين سكافاريا، وشارك جنيفر لوبيز وكاردي بي بطولة الفيلم عدد كبير من النجوم العالمين من أبرزهم جوليا ستيلز ومادلين بريوروكيكي بالمروليزو وغيرهم الكثيرون.


واستلهم الفيلم من مقال نشرته مجلة نيويورك بعنوان "The Hustlers at Scores" كتبها جيسيكا بريسلر عن إحدي نوادي التعري.

 
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