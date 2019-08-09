التفاصيل الكاملة لحفل جنيفير لوبيز تحيي أولى حفلاتها فى مصر بالعلمين الجديدة

تحيي اليوم الجمعة النجمة العالمية جنيفير لوبيز، أولى حفلاتها الغنائية في مصر بالعملين الجديدة.

والحفل يأتي ضمن جولى لوبيز العالمية "It,s My Party" وبالتزامن مع احتفالها بعيد ميلادها الـ 50.

كانت لوبيز، علقت على دعوات نشطاء لمقاطعة وإلغاء حفلها هذا، جراء قيامها مؤخرا بزيارة إسرائيل، حيث عبرّت في مقطع فيديو بثته الصفحة الرسمية لمجلة "فوغ" العربية، عبر حسابها الخاص على موقع "إنستغرام"، عن حماسها للحضور إلى مصر وإحياء حفل غنائي بها.





ولفتت إلى أنها ستكون تجربة جديدة عليها وعلى المعجبين بها في مصر، لأنها لم تقابلهم من قبل، مؤكدة قدومها قائلة، "سأراكم قريبا".





ولفتت لوبيز إلى أن ابنها متحمس لزيارة مصر، قائلة "ابني متحمس جدا لزيارة مصر ولا يتوقف عن قول أريد الذهاب، أريد الذهاب".





وكانت الحملة الشعبية المصرية لمقاطعة إسرائيل BDS Egypt قد طالبت بإلغاء أول حفل للمغنية الأمريكية جينيفر لوبيز في البلاد، متهمة إياها بـ"التورط في تبيض وجه الاحتلال".