السعودية: عراقيل الدوحة أخرت وصول الحجاج القطريين

أكد المتحدث باسم وزارة الحج الدكتور حاتم قاضي لصحيفة "عكاظ" السعودية أمس الخميس، أن الحكومة القطرية وضعت عراقيل أمام حجاجها ما أدى إلى تأخير وصولهم بالرغم من تخصيص الوزارة روابط إلكترونية لتسهيل حج الأشقاء القطريين.

وأكد المتحدث في مؤتمر صحافي عقد أمس، إصدار أكثر من مليون و800 ألف تأشيرة إلكترونياً دون مراجعة القنصليات، منوهاً بنجاح برنامج طريق مكة الذي بدأ بدولة ووصل إلى 5 دول هي ماليزيا وأندونيسيا وبنغلاديش وباكستان وتونس، إذ وصل أكثر من 150 ألف حاج وكأنهم في رحلة داخلية لأن جميع الإجراءات نقلتها المملكة إلى منافذ خروج الحجاج.

وبدوره، أوضح المتحدث باسم وزارة الداخلية السعودية اللواء منصور التركي، أن مهمة الجهات العاملة في الحج بدأت منذ وصول الحجاج عبر المنافذ كافة وأن عمليات النقل إلى المشاعر المقدسة تتم عادة باستخدام وسائل النقل التقليدية الحافلات، مبيناً أن نحو 350 ألف حاج يتم نقلهم بواسطة القطار و750 ألفاً إلى 800 ألف حاج يتم نقلهم بواسطة الرحلات الترددية، ونسبة تختار السير من منى إلى عرفات، وبقية الحجاج يتم نقلهم بالأسلوب التقليدي إلى عرفات وأيضاً في مرحلة النفرة.

وقال المتحدث باسم أمن الدولة السعودية اللواء بسام عطية: "نعيش أياماً مباركة ملؤها الإيمان في أرض مباركة وبلد حرام وشهر حرام، نحن أمام زمان آمن ومكان آمن وأمام إنسان آمن في نفسه وفكره ودينه وعرضه وماله وحاجاته الكاملة وفي مقاصده، هذا هو فهمنا ورؤيتنا لمفهوم الأمن الشامل للحج، هي منظومة كاملة من الأمان التي توفر للحاج".