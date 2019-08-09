ردود أفعال إيجابية للجمهور على "نكتة بايخة" لأصالة

لاقت أغنية المطربة أصالة نصري، الجديدة "نكتة بايخة" من ألبومها الجديد "في قربك" المرتقب، ردود أفعال إيجابية للجمهور، حيث علق البعض قائلًا: " طريقة الاغنيه ذكيه جدًا من أصاله".





وعلق آخرون: "مو غريب عليها دايمًا تكون متفرده بكل شي"، فيما علق أحدهم قائلًا:" أصالة أثبتت أنها تقدر تقدم أكثر من لون في صوت ثابت".





وتخطت مشاهدات الأغنية حتى الآن حاجز المليون مشاهدة منذ طرحها بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.





كانت "أصالة" دعت جمهورها عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، لترقب طرح الأغنية.



