ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

ردود أفعال إيجابية للجمهور على "نكتة بايخة" لأصالة

الجمعة 09/أغسطس/2019 - 07:57 ص
ردود أفعال إيجابية للجمهور على نكتة بايخة لأصالة
Advertisements
طباعة
 
Advertisements

لاقت أغنية المطربة أصالة نصري، الجديدة "نكتة بايخة" من ألبومها الجديد "في قربك" المرتقب، ردود أفعال إيجابية للجمهور، حيث علق البعض قائلًا: " طريقة الاغنيه ذكيه جدًا من أصاله".

وعلق آخرون: "مو غريب عليها دايمًا تكون متفرده بكل شي"، فيما علق أحدهم قائلًا:" أصالة أثبتت أنها تقدر تقدم أكثر من لون في صوت ثابت".

وتخطت مشاهدات الأغنية حتى الآن حاجز المليون مشاهدة منذ طرحها بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

كانت "أصالة" دعت جمهورها عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، لترقب طرح الأغنية.

Advertisements
المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مزيكا فن سينما دراما الفجر الفني اخبار الفنانين اخبار الفن اليوم اخبار الفن
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
برأيك.. أفضل فيلم في أفلام عيد الفطر المبارك؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي الممتاز
ليفربول
-
x
21:00
-
نوريتش سيتي