في ذكرى رحيلها.. تعرف على أهم محطات "مارين مونرو" الشرق





في ذكرى رحيل الفنانة الكبيرة هند رستم أذاعت فضائية الغد الاخبارية تقريراً عن حياتها، وأوضحت أن الفنانة ولدت في 12 نوفمير 1931 بمدينة الأسكندرية، واشتهرت برقصاتها واستعراضاتها وتجسيد أدوار الإغراء في البدايات.





وأشار إلى أن هند رستم بدأت بتجسيد الأدوار الصغيرة وظهرت كـ كومبارس في أواخر الأربعينات، إذ ظهرت لدقيقتين فقط مع الفنانة ليلى مراد في أغنية "اتمخطري ياخيل" في فيلم غزل البنات عام 1949، إلى أن جاء المخرج حسن الإمام ليمنحها الثقة ويسند إليها أدواراً بارزة.





وتابع أن حسن الإمام منح هند رستم أول أدوار البطولة في فيلمه "الجسد" عام 1955، وشاركت مع المخرج يوسف شاهين في أول أفلامه الطويلة "بابا أمين" عام 1950، لتعود لتتعاون مجدداً معه في فيلمه "باب الحديد" عام 1958، والذي يُعد أحد أهم الأفلام المصرية والعربية على الاطلاق.





وأضاف التقرير أن هند رستم لها عدد من الأفلام ضمن قائمة أهم 100 فيلم مصري، مثل رد قلبي وصراع في النيل وبين السما والأرض، كما شاركت "ملكة الإغراء" في العديد من الأعمال الكوميدية الاستثنائية مثل ابن حميدو وإشاعة حب واعترافات زوج.





لها ابنة وحيدة من زوجها المخرج الراحل حسن رضا وهي بسنت رضا، وتزوجت مرة أخرى من الطبيب محمد فياض عام 1961، واعتزلت الفن نهائيا بعد عرض فيلم "حياتي عذاب" عام 1979، وقررت التفرغ للأسرة وترك الأضواء حتى وفاتها، وغادرت عالمنا إثر أزمة قلبية حادة عن عمر يناهز 80 في الثامن من أغسطس عام 2011.