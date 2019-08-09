فالفيردي يحسم مصير نجم برشلونة من الرحيل

كشف إرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة الإسباني عن سعادته بالمستوى الذي ظهر عليه لاعبيه أمام نابولي في اللقاء الودي الذي فاز فيه البرسا بهدفين مقابل هدف في ولاية ميامي بالولايات المتحدة الأمريكية كما ألمح لبقاء نجم الفريق البرازيلي كوتينيو في الموسم المقبل.





وقال فالفيردي في تصريحات أبرزتها صحيفة آس الإسبانية : "أحاول الاعتماد على جميع اللاعبين من أجل تجربة الجميع قبل انطلاق الموسم الجديد رسميا".





وعن مشاركة جونيور فيربو لأول مرة، قال فالفيردي: "وضعنا فيربو في موقف صعب أمام فريق قوي بحجم نابولي ولكنه يجب أن ينسجم سريعا معنا ويدرك أهمية التحديات التي تنتظره مع بطل الدوري الإسباني".





وعن غياب ميسي، علق فالفيردي قائلا: "كنا نتمنى أن يكون معنا في هذه الجولة المهمة بالولايات المتحدة الأمريكية ولكن الإصابة حرمته من ذلك".





وأضاف : " سنحاول الظهور بشكل أفضل في المباراة المقبلة أمام نابولي أيضاً يوم السبت المقبل في ميشيجان، هدفنا الأهم هو دخول مباراة أتلتيك بلباو في افتتاح بطولة الدوري ونحن في أفضل وضع فنيا وبدنيا".





وعن كوتينيو، قال فالفيردي : "نحن نعول على كوتينيو، سوق الانتقالات الصيفية ما زالت مفتوحة لكنني أتوقع بقاءه معنا هذا الموسم. هو لاعب معنا حتى الآن وعدم مشاركته في مباراة نابولي يعود لأنه تدرب مرتين منذ انضمامه للفريق مثل مواطنه آرثر والتشيلي أرتورو فيدال وسنرى إذا كان بمقدور هؤلاء الثلاثة اللعب يوم السبت لبعض الدقائق أمام نابولي أم لا".





واختتم فالفيردي تصريحاته عن صفقة نيمار قائلاً : "لا أعرف ماذا سيحدث، دائمًا يتم سؤالي عن نيمار وسننتظر لنرى ما سيحدث بشأنه".